2018-11-06T21:54:39+03:00
Общество

Махнемся, не глядя: билет на матч "Крыльев" за донос

Администрация Самары начала бороться с незаконными табачными киосками
Майя БРОД
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Жизнь курильщиков хотят сделать еще сложнееЖизнь курильщиков хотят сделать еще сложнееФото: из архива "КП"
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Общественная акция «Дело ТАБАК» пройдет в Самаре с 8 по 30 ноября 2018 года. Самых оперативных и активных ее участников ждут подарки для любителей здорового образа жизни и спорта – спортивный инвентарь, товары для тренировок, билеты на матч «Крылья Советов»–«Ростов», который пройдет 8 декабря на стадионе «Самара Арена».

- Для этого нужно сообщать по телефону горячей линии департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг информацию о местонахождении незаконных табачных киосков, - сообщают в горадминистрации. – Позвонившие должны представиться, назвать свои ФИО полностью, и сообщить свой контактный телефон для обратной связи.

Первые, сообщившие адреса нелегальных табачных точек, получат призы.

(846) 332-54-52 (в будни с 9:00 до 17:00)

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