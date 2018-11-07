Хоккейная «Лада» обыграла «Металлург» и возглавила турнирную таблицу

СЕГОДНЯ 08:09 2018-11-07T08:09:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 6 ноября, в Ледовом дворце «Лада-Арена» в Тольятти прошел очередной матч ВХЛ - Кубок Шелкового пути. Местная «Лада» принимала на своем поле «Металлург» из Новокузнецка.

Счет в матче открыли тольяттинцы. Уже на 7 минуте шайбу в ворота противника отправил капитан команды Константин Майоров. В начале второго тайма «Лада» еще дважды повторила свой успех. Сначала отличился Евгений Скачков, а потом Артурс Озолиньш. Однако в начале третьего периода хозяева пропустили первую шайбу от гостей. А в середине периода «Металлург» сократил отставание до 3:2. Несмотря на это, за 16 секунд до окончания матча Вячеслав Андрющенко отправил четвертую шайбу в ворота гостей. В итоге встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу тольяттинской команды. Благодаря этой победе она снова вернула себе лидерство в турнирной таблице, обойдя «Рубин».

Как сообщает пресс-служба тольяттинского клуба, следующим соперником «Лады» станет ХК ВМФ. Матч пройдет 12 ноября в Санкт-Петербурге.