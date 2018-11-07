2018-11-07T08:33:22+03:00
Общество

В Тольятти мужчину наказали за видеоролик в соцсети

Тольяттинец разместил на своей странице запись, которую суд Новосибирска признал экстремистской
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчине придется заплатить штраф за запрещенное видеоМужчине придется заплатить штраф за запрещенное видео
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Житель Тольятти попал под суд за видео, которое он разместил в соцсети. Дело в том, что этот ролик по решению Кировского районного суда Новосибирска был признан экстремистским материалом, направленным на возбуждение ненависти, вражды к определенной социальной группе.

Запрещенное видео, которое находилось на странице 50-летнего тольяттинца в открытом доступе как для просмотра, так и для скачивания, обнаружили сотрудники прокуратуры. Они возбудили в отношении мужчины административное дело по статье "Массовое распространение экстремистских материалов". Недавно он предстал перед судом.

Служители Фемиды признали мужчину виновным в данном правонарушении и назначили ему штраф в 1 тысячу рублей. Пока постановление суда не вступило в законную силу. Как отмечают представители прокуратуры Автозаводского района Тольятти, в настоящее время экстремистское видео удалено из публичного доступа.

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