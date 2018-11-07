2018-11-07T08:56:20+03:00
Спорт

Самарский ХК ЦСК ВВС обыграл «Сокол» со счетом 3:1

У «летчиков» в этом матче отличились Булат Набиуллин и Рафаэль Бикмуллин
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: ХК ЦСК ВВСФото: ХК ЦСК ВВС
Изменить размер текста:

Во вторник, 6 ноября, в ледовом дворце «Кристалл» в Самаре прошел очередной матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути между местным ХК ЦСК ВВС и красноярским «Соколом».

Счет в матче был открыт на 14 минуте. Первым ворота противника поразил игрок ЦСК ВВС Булат Набиуллин. Во втором периоде его успех повторил Рафаэль Бикмуллин. А вот в третьем периоде уже гости поразили ворота «летчиков». Однако примерно через 13 минут самарцы увеличили свой отрыв от соперника. Вновь забил гол Рафаэль Бикмуллин. В итоге матч закончился со счетом 3:1 в пользу ЦСК ВВС. Сейчас команда находится на 19 месте турнирной таблицы.

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, следующий матч команда проведет уже в четверг, 8 ноября. Ее противником станет ХК «Металлург» из Новокузнецка. Игра пройдет в Самаре в ледовом дворце «Кристалл» в 19:00.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре перенесут опасную остановку у рынка «Норд»
Житель Новокуйбышевска ответит перед судом за убийство знакомой табуретом
В парках Самары установят системы оповещения жителей
В Самарской области мужчина перерезал горло знакомому и оставил его труп в гараже
«Люди с колясками должны жить по велению департамента транспорта?»: перевозчик посоветовал самарчанке не ездить с коляской в часы-пик в автобусе
В Самаре водитель каршерингового авто «припарковался» в забор
В Самарской области в загоне для животных нашли тело мужчины, покусанного свиньями
В Самаре до конца года откроется новый кинотеатр
Тольяттинский мотогонщик Дмитрий Агошков дебютирует на «Дакаре» в 2019 году
В Самаре лоб в лоб столкнулись автобус и ВАЗ: пострадали два человека
В Самаре выпустили дополнительные автобусы на маршруты № 1 и 67
Магистр «Что? Где? Когда?» Максим Поташев расскажет самарцам, как научиться принимать решения
В Тольятти мужчину наказали за видеоролик в соцсети
Хоккейная «Лада» обыграла «Металлург» и возглавила турнирную таблицу
Махнемся не глядя: самарцам предложили билет на матч "Крыльев" за донос
Работа хорошо организована: Полпред похвалил власти губернии за честность
Футбольного фаната обвинили в экстремизме
В Самарской области финансисты пророчат рост зарплат на 8,5 %
Прокатись по-комсомольски: теперь по 4 маршруту будет ездить трамвай, разукрашенный под "КП"
В Самаре появилась мемориальная доска в честь Куйбышевской студии кинохроники
Билеты на матч «Крылья Советов» - «Ахмат» 10 ноября на «Самара Арене»: цены, где купить
В Самаре подвели итоги развития агропромышленного комплекса региона
В Самаре могут появиться новые льготные маршруты
Улицы, парки и скверы Самары украсят 1660 метрами гирлянд