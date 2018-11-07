Самарский ХК ЦСК ВВС обыграл «Сокол» со счетом 3:1

СЕГОДНЯ 08:55 2018-11-07T08:56:20+03:00

У «летчиков» в этом матче отличились Булат Набиуллин и Рафаэль Бикмуллин

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Во вторник, 6 ноября, в ледовом дворце «Кристалл» в Самаре прошел очередной матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути между местным ХК ЦСК ВВС и красноярским «Соколом».

Счет в матче был открыт на 14 минуте. Первым ворота противника поразил игрок ЦСК ВВС Булат Набиуллин. Во втором периоде его успех повторил Рафаэль Бикмуллин. А вот в третьем периоде уже гости поразили ворота «летчиков». Однако примерно через 13 минут самарцы увеличили свой отрыв от соперника. Вновь забил гол Рафаэль Бикмуллин. В итоге матч закончился со счетом 3:1 в пользу ЦСК ВВС. Сейчас команда находится на 19 месте турнирной таблицы.

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, следующий матч команда проведет уже в четверг, 8 ноября. Ее противником станет ХК «Металлург» из Новокузнецка. Игра пройдет в Самаре в ледовом дворце «Кристалл» в 19:00.