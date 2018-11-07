2018-11-07T09:18:49+03:00
Общество

Магистр «Что? Где? Когда?» Максим Поташев расскажет самарцам, как научиться принимать решения

Мастер-класс пройдет 14 ноября
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Максим Поташев - эксперт в области макроэкономики и математического моделирования экономических процессовМаксим Поташев - эксперт в области макроэкономики и математического моделирования экономических процессов
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Один из умнейших людей России, математик, маркетолог, магистр игры «Что? Где? Когда?» Максим Поташев приедет в Самару с мастер-классом «Принятие решений». В нем он расскажет, как в эпоху искусственного интеллекта продолжать превосходить компьютер, и раскроет креативные методы решения управленческих задач.

- Максим Поташев - эксперт в области макроэкономики и математического моделирования экономических процессов. Автор и ведущий тренингов по маркетингу и продажам, технологиям принятия решений и мозгового штурма, командообразованию, - рассказали организаторы мероприятия.

Мастер-класс пройдет 14 ноября в 12:30.

Участники должны предварительно зарегистрироваться на сайте https://cbte.ru/maximpotashev/ или по телефону 8 (846) 244 01 19.

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