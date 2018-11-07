В Самаре выпустили дополнительные автобусы на маршруты № 1 и 67
В Самаре по многочисленным просьбам пассажиров увеличили количество автобусов на маршрутах № 1 и 67. Об этом сообщает перевозчик «СамараАвтоГаз».
По данным компании, сегодня, 7 ноября, на эти маршруты добавили еще по два автобуса. Это позволит сократить интервалы движения: на маршруте № 67, который курсирует между микрорайоном Крутые Ключи и железнодорожным вокзалом, - с 7 до 5 минут, а на маршруте № 1, который ходит между поселком Красная Глинка и ж/д вокзалом, - с 18 до 15 минут.
Напомним, что в конце октября Красноглинский район Самары лишился двух маршруток № 1к и 210, что спровоцировало большое недовольство среди местных жителей. Как сообщили в мэрии, решение об отмене этих маршруток принял сам перевозчик.
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