2018-11-07T10:11:33+03:00
Спорт

Тольяттинский мотогонщик Дмитрий Агошков дебютирует на «Дакаре» в 2019 году

Он выступит в зачете «Original Motul»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Старт гонки пройдет 6 января в ЛимеСтарт гонки пройдет 6 января в ЛимеФото: Из личного архива героя публикации
Изменить размер текста:

Мотогонщик из Тольятти Дмитрий Агошков в следующем году дебютирует в ралли-марафоне «Дакар» в зачете «Original Motul». Об этом гонщик сообщил на своей странице в соцсети.

- Впереди мой первый «Дакар»! Спустя пять лет, как я впервые сел на мотоцикл, настало время осуществить свою детскую мечту. «100% Перу. 100% Дакар» - таков девиз предстоящей гонки. Трасса на 70% будет состоять из песка, из-за чего будет непросто физически. К тому же, я еду в зачете «Original Motul» без помощи команды, на протяжении всей гонки, - написал Агошков.

Старт гонки пройдет 6 января в Лиме.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре перенесут опасную остановку у рынка «Норд»
Житель Новокуйбышевска ответит перед судом за убийство знакомой табуретом
В парках Самары установят системы оповещения жителей
В Самарской области мужчина перерезал горло знакомому и оставил его труп в гараже
«Люди с колясками должны жить по велению департамента транспорта?»: перевозчик посоветовал самарчанке не ездить с коляской в часы-пик в автобусе
В Самаре водитель каршерингового авто «припарковался» в забор
В Самарской области в загоне для животных нашли тело мужчины, покусанного свиньями
В Самаре до конца года откроется новый кинотеатр
В Самаре лоб в лоб столкнулись автобус и ВАЗ: пострадали два человека
В Самаре выпустили дополнительные автобусы на маршруты № 1 и 67
Магистр «Что? Где? Когда?» Максим Поташев расскажет самарцам, как научиться принимать решения
Самарский ХК ЦСК ВВС обыграл «Сокол» со счетом 3:1
В Тольятти мужчину наказали за видеоролик в соцсети
Хоккейная «Лада» обыграла «Металлург» и возглавила турнирную таблицу
Махнемся не глядя: самарцам предложили билет на матч "Крыльев" за донос
Работа хорошо организована: Полпред похвалил власти губернии за честность
Футбольного фаната обвинили в экстремизме
В Самарской области финансисты пророчат рост зарплат на 8,5 %
Прокатись по-комсомольски: теперь по 4 маршруту будет ездить трамвай, разукрашенный под "КП"
В Самаре появилась мемориальная доска в честь Куйбышевской студии кинохроники
Билеты на матч «Крылья Советов» - «Ахмат» 10 ноября на «Самара Арене»: цены, где купить
В Самаре подвели итоги развития агропромышленного комплекса региона
В Самаре могут появиться новые льготные маршруты
Улицы, парки и скверы Самары украсят 1660 метрами гирлянд