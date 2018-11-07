Тольяттинский мотогонщик Дмитрий Агошков дебютирует на «Дакаре» в 2019 году

СЕГОДНЯ 10:11 2018-11-07T10:11:33+03:00

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Мотогонщик из Тольятти Дмитрий Агошков в следующем году дебютирует в ралли-марафоне «Дакар» в зачете «Original Motul». Об этом гонщик сообщил на своей странице в соцсети.

- Впереди мой первый «Дакар»! Спустя пять лет, как я впервые сел на мотоцикл, настало время осуществить свою детскую мечту. «100% Перу. 100% Дакар» - таков девиз предстоящей гонки. Трасса на 70% будет состоять из песка, из-за чего будет непросто физически. К тому же, я еду в зачете «Original Motul» без помощи команды, на протяжении всей гонки, - написал Агошков.

Старт гонки пройдет 6 января в Лиме.