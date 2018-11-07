В Самаре до конца года откроется новый кинотеатр

СЕГОДНЯ 10:20 2018-11-07T10:20:48+03:00

Он разместится в торговом центре «Эль Рио» на Московском шоссе

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В Самаре уже скоро состоится открытие торгового центра «Эль Рио», который разместился вдоль Московского шоссе в границах улиц Ташкентской и Димитрова. Вместе с ним заработает и новый в городе кинотеатр ZOOM cinema саратовской сети «Синема 5». Ориентировочная дата — декабрь 2018 года.

В кинотеатре будут работать 9 залов разной вместимостиФото: vk.com

По словам представителей компании, киноплекс расположится на третьем этаже торгового центра. Он будет включать VIP-зал, 9 залов с мягкими креслами класса «комфорт» и кинобар. Фильмы там будут транслировать серебряные экраны с широким углом обзора, которые дают глубокую визуальную перспективу.

Рабочие заканчивают обустройство кинозаловФото: vk.com

Отметим, что помимо кинотеатра в новом торговом центре будут работать «Детский мир», «Леонардо», гипермаркет «Лента», а также сети быстрого питания KFC и «Бургеркинг».