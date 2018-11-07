В Самарской области в загоне для животных нашли тело мужчины, покусанного свиньями

СЕГОДНЯ 10:45 2018-11-07T10:47:58+03:00

Сейчас эксперты выясняют, от чего скончался несчастный

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Вчера вечером, 6 ноября, в поселке Масленниково в Хворостянском районе был обнаружен труп человека. Примерно в 18-10 в загоне для животных нашли тело 69-летнего хозяина этого частного домовладения.

- Мужчина - инвалид 2-й группы. На его лице и руках имелись повреждения, причиненные свиньями, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Сейчас назначен ряд экспертиз, который поможет определить, когда животные покусали несчастного - до его гибели или после. Также специалистам предстоит выяснить точную причину смерти.

Правоохранители проводят по факту происшествия проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.