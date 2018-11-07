2018-11-07T10:51:48+03:00
Общество

«Люди с колясками должны жить по велению департамента транспорта?»: перевозчик посоветовал самарчанке не ездить с коляской в часы-пик в автобусе

Горожане возмущены забитыми автобусами №1
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Часто жители Красноглинского района видят в автобусах вот такую картинуЧасто жители Красноглинского района видят в автобусах вот такую картинуФото: Соцсети
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Жители Красноглинского района снова пытаются привлечь внимание к общественному транспорту. Самарчанка Светлана пожаловалась городским и региональным властям, а также перевозчику «Самараавтогазу» на забитые после отмены маршрутных такси автобусы №1.

- Сколько это еще будет продолжаться? Верните маршрутки! Остановка в поселке Мехзавод в сторону Управленческого, 8:15, - написала девушка под видео с остановки.

Кроме того, самарчанка отметила, что в часы-пик влезть в забитые салоны автобусов с детской коляской невозможно.

На это представитель перевозчика ответил следующее:

- Вы правы! С детской коляской в принципе сложно ехать на общественном транспорте, тем более в часы пик. По возможности, стоит выбирать другое время для проезда. Так же, для посадки выбирайте первую дверь, именно там предусмотрены места для пассажиров с детьми.

Самарцы возмутились ответом «Самараавтогаза».

- Что значит «стоит выбирать другое время для проезда»? Вы хотите сказать, что люди с колясками и на колясках должны жить по «велению» департамента транспорта? А если мне с двумя детьми на колясках к 8 утра в больницу? Это час-пик. Что мне делать? Такси? Или мерзнуть зимой в -20? – возмутилась самарчанка.

- Они хотят сказать, что они сами на общественном транспорте не ездят и плевать они хотели на маломобильных и матерей с детьми и колясками, - считает самарец Андрей.

Напомним, маршрутные такси №1к и №210 перестали ходить 29 октября. В городской мэрии это объяснили решением перевозчика.

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