«Люди с колясками должны жить по велению департамента транспорта?»: перевозчик посоветовал самарчанке не ездить с коляской в часы-пик в автобусе

СЕГОДНЯ 10:51 2018-11-07T10:51:48+03:00

Часто жители Красноглинского района видят в автобусах вот такую картину Фото: Соцсети

Изменить размер текста: A A

Жители Красноглинского района снова пытаются привлечь внимание к общественному транспорту. Самарчанка Светлана пожаловалась городским и региональным властям, а также перевозчику «Самараавтогазу» на забитые после отмены маршрутных такси автобусы №1.

- Сколько это еще будет продолжаться? Верните маршрутки! Остановка в поселке Мехзавод в сторону Управленческого, 8:15, - написала девушка под видео с остановки.

Кроме того, самарчанка отметила, что в часы-пик влезть в забитые салоны автобусов с детской коляской невозможно.

На это представитель перевозчика ответил следующее:

- Вы правы! С детской коляской в принципе сложно ехать на общественном транспорте, тем более в часы пик. По возможности, стоит выбирать другое время для проезда. Так же, для посадки выбирайте первую дверь, именно там предусмотрены места для пассажиров с детьми.

Самарцы возмутились ответом «Самараавтогаза».

- Что значит «стоит выбирать другое время для проезда»? Вы хотите сказать, что люди с колясками и на колясках должны жить по «велению» департамента транспорта? А если мне с двумя детьми на колясках к 8 утра в больницу? Это час-пик. Что мне делать? Такси? Или мерзнуть зимой в -20? – возмутилась самарчанка.

- Они хотят сказать, что они сами на общественном транспорте не ездят и плевать они хотели на маломобильных и матерей с детьми и колясками, - считает самарец Андрей.

Напомним, маршрутные такси №1к и №210 перестали ходить 29 октября. В городской мэрии это объяснили решением перевозчика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Теперь с женой видеться не будем!": 5 мест Самары, куда не доедут жители Управленческого после отмены 210 маршрута

В городе перестали ходить маршрутные такси №1к и №210. Это оказалось трагедией для многих жителей Красноглинского района (подробности)

"Коммерческие автобусы должны быть второстепенными": в Самаре хотят доработать схему маршрутов общественного транспорта

В департаменте транспорта Самары поделились планами расширить существующую сеть маршрутов общественного транспорта (подробности)

В Самаре выпустили дополнительные автобусы на маршруты № 1 и 67

Это позволит сократить интервал движения автобусов (подробности)

«Так захотел перевозчик»: в Самаре отменили маршрутки № 1 и № 210

Муниципальный транспорт в связи с этим усилят дополнительными автобусами (подробности)