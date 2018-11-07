В Самарской области мужчина перерезал горло знакомому и оставил его труп в гараже

СЕГОДНЯ 11:12 2018-11-07T11:12:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 6 ноября, примерно в 20-30, в гараже, расположенном в массиве в районе газового цеха Нефтегорска на улице Спортивной, был обнаружен труп человека. Там нашли мертвым 61-летнего владельца помещения.

- Эксперты зафиксировали у местного жителя резаную рану шеи. Оперативники уже выяснили, кто мог причинить потерпевшему смертельное повреждение, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

По версии следствия, к преступлению причастен 57-летний знакомый погибшего. Пенсионеры поругались в ходе распития спиртных напитков. Злоумышленник ранил свою жертву ножом.

В СУ СК региона уже возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ - "Убийство". Подозреваемый задержан и взят под стражу. Сейчас правоохранители продолжают расследование и выясняют все обстоятельства случившегося.