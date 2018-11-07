В парках Самары установят системы оповещения жителей
Прокуратура потребовала усилить меры безопасности и антитеррористической защищенности в двух парках Самары. Дело в том, что в парках «Дружба» и «Победа» в нарушение законодательства не были установлены системы оповещения и управления эвакуацией.
Как отмечают в надзорном ведомстве, несмотря на вынесенные представления, директор МАУ «Парки Самары» не исправил нарушения. Поэтому прокуроры Советского района обратились в суд с требованием обязать ведомство установить в парках все необходимое оборудование.
Служители Фемиды поддержали сотрудников надзорного ведомства и вынесли соответствующее постановление. В ближайшее время в парках должны появиться все требуемые системы оповещения жителей.