2018-11-07T11:31:55+03:00
Происшествия

Житель Новокуйбышевска ответит перед судом за убийство знакомой табуретом

Мужчина забил женщину до смерти после ссоры во время застолья
Анастасия ФИЛАТОВА
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В ближайшее время суд начнет рассмотрение дела новокуйбышевцаВ ближайшее время суд начнет рассмотрение дела новокуйбышевцаФото: Архив "КП"
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В Новокуйбышевске в ближайшее время предстанет перед судом 44-летний местный житель. Мужчину обвиняют в том, что он до смерти избил свою знакомую. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Все произошло в конце июля этого года. Новокуйбышевец, находясь в своей квартире, распивал спиртные напитки вместе со своей знакомой. В какой-то момент дружное застолье обернулось ссорой. Мужчина, не совладав с эмоциями, начал избивать женщину руками и ногами по голове, туловищу и конечностям. После этого он дважды ударил ее табуретом по голове и выгнал на лестничную клетку. Спустя некоторое время мужчина вызвал знакомой скорую помощь. К сожалению, медики не смогли спасти пострадавшую. От полученных травм она скончалась в реанимации городской больницы.

В настоящее время правоохранители завершили расследование уголовного дела и направили его на рассмотрение в Новокуйбышевский городской суд.

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