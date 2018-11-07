Житель Новокуйбышевска ответит перед судом за убийство знакомой табуретом

СЕГОДНЯ 11:31 2018-11-07T11:31:55+03:00

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В Новокуйбышевске в ближайшее время предстанет перед судом 44-летний местный житель. Мужчину обвиняют в том, что он до смерти избил свою знакомую. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Все произошло в конце июля этого года. Новокуйбышевец, находясь в своей квартире, распивал спиртные напитки вместе со своей знакомой. В какой-то момент дружное застолье обернулось ссорой. Мужчина, не совладав с эмоциями, начал избивать женщину руками и ногами по голове, туловищу и конечностям. После этого он дважды ударил ее табуретом по голове и выгнал на лестничную клетку. Спустя некоторое время мужчина вызвал знакомой скорую помощь. К сожалению, медики не смогли спасти пострадавшую. От полученных травм она скончалась в реанимации городской больницы.

В настоящее время правоохранители завершили расследование уголовного дела и направили его на рассмотрение в Новокуйбышевский городской суд.