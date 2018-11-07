2018-11-07T11:57:03+03:00
Общество

В Самаре перенесут опасную остановку у рынка «Норд»

Это должно помочь снизить число ДТП с пешеходами
Анастасия ФИЛАТОВА
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Остановку перенесут ближе к улице РыльскойОстановку перенесут ближе к улице РыльскойФото: Яндекс.Карты
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В Самаре перенесут остановку общественного транспорта, которая находится в районе пересечения Заводского шоссе и улицы XXII Партсъезда у рынка «Норд». Это решили сделать из-за большой аварийности данного участка: там постоянно происходят ДТП с участием пожилых пешеходов. Нередко они заканчиваются смертельным исходом. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы в Самаре» рассказал начальник ОГИБДД УМВД по городу Андрей Карпочев.

По словам правоохранителя, остановку перенесут поближе к улице Рыльской в рамках реконструкции Заводского шоссе. Там же установят светофоры для пешеходов. Предполагается, что это позволит разгрузить перекресток и снизить число ДТП. Перенести остановку планируется весной 2019 года.

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