В Самаре перенесут опасную остановку у рынка «Норд»

СЕГОДНЯ 11:57 2018-11-07T11:57:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре перенесут остановку общественного транспорта, которая находится в районе пересечения Заводского шоссе и улицы XXII Партсъезда у рынка «Норд». Это решили сделать из-за большой аварийности данного участка: там постоянно происходят ДТП с участием пожилых пешеходов. Нередко они заканчиваются смертельным исходом. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы в Самаре» рассказал начальник ОГИБДД УМВД по городу Андрей Карпочев.

По словам правоохранителя, остановку перенесут поближе к улице Рыльской в рамках реконструкции Заводского шоссе. Там же установят светофоры для пешеходов. Предполагается, что это позволит разгрузить перекресток и снизить число ДТП. Перенести остановку планируется весной 2019 года.