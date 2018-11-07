Самарская ракета «Союз» успешно доставила на орбиту европейский спутник MetOp-C

СЕГОДНЯ 12:21 2018-11-07T12:22:28+03:00

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В ночь на среду, 7 ноября, с космодрома Куру во Французской Гвиане стартовала самарская ракета-носитель «Союз-СТ» с европейским метеорологическом спутником MetOp-C. Запуск прошел в штатном режиме. Примерно через час ракета успешно вывела спутник на орбиту. Об этом сообщает Европейское космическое агентство.

MetOp-C - последний в текущей серии спутников MetOp. Первый спутник MetOp-A был запущен в 2006 году, а второй — MetOp-B работает на орбите с 2012 года. MetOp-C также будет предоставлять данные, необходимые для прогнозирования погоды на период от 12 часов до 10 дней.