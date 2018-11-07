В Самаре банда из 16 человек заработала на продаже «синтетики» почти 300 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:37 2018-11-07T13:37:06+03:00

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Самарские правоохранители завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении 16 членов банды, промышлявшей продажей синтетических наркотиков и легализацией денежных средств. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, преступное сообщество было создано и функционировало с 2013 по 2016 год. Банда распространяла «синтетику» через интернет-магазин. У каждого члена группировки была своя роль: розничный курьер, курьер-фасовщик, оптовый курьер, оператор и программист. Банда действовала не только на территории Самарской области, но и в Ульяновской, Саратовской областях, в Республике Башкортостан и в Москве.

- Покупатели оплачивали наркотики с помощью одной из платежных систем. Впоследствии деньги выводились на 252 карты различных банков и обналичивались в Тольятти, Самаре, Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Республике Камбоджа. Общая сумма легализованных денег превысила 285 миллионов рублей, - рассказала Ирина Волк.

На данный момент правоохранителям известно о 16 эпизодах преступной деятельности банды. Они изъяли из незаконного оборота более 22 кг наркотиков. Сейчас 13 подозреваемых находятся под стражей, еще трое — под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Куйбышевский районный суд Самары.