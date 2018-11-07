В Самарской области алиментщик прятался от приставов в шкафу

СЕГОДНЯ 14:00 2018-11-07T14:04:02+03:00

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В Большечерниговском районе алиментщик устроил «прятки» с судебными приставами. Мужчина задолжал своему сыну более 56 тысяч рублей, однако выплачивать деньги не торопился. В итоге суд назначил ему 100 часов обязательных работ. Вот только и исполнение наказания он тоже проигнорировал.

Мужчину решили привлечь к ответственности за уклонение от исполнения административного наказания. Однако он не явился на судебное заседание, поэтому приставам пришлось наведаться к нему в гости. Должника они нашли в шкафу. Приставы сообщили мужчине, что он должен пойти с ними в суд, но тот отказался. За это на него наложили штраф в 1 тысячу рублей.

В результате алиментщик все-таки явился в суд. Как сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области, теперь мужчине предстоит не только погасить задолженность по алиментам, но и выплатить штраф и посидеть под арестом в течение 10 суток.