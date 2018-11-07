К министерству культуры Самарской области присоединят департамент туризма

СЕГОДНЯ 15:06 2018-11-07T15:06:13+03:00

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В правительстве Самарской области грядут новые изменения. С 1 декабря 2018 года к министерству культуры присоединят департамент туризма. Об этом говорится в постановлении за подписью врио первого вице-губернатора — председателя регионального правительства Александра Нефедова.

Напомним, что сейчас областной департамент туризма возглавляет Михаил Мальцев. Он работает в статусе «врио». А министерством культуры руководит Сергей Филиппов. Пока он тоже не избавился от приставки «врио».

Отметим, что перемены в структуре правительства Самарской области стали происходить после того, как Дмитрий Азаров занял пост губернатора. За два с лишним месяца после вступления в должность он успел отправить в отставку несколько чиновников, взять на их место новых, переименовать два министерства и сократить количество вице-губернаторов. Глава региона планировал завершить формирование новой структуры правительства до конца октября, однако до сих пор многие министры все еще работают с приставкой «врио».

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