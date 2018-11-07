Одни всегда спешат, другие установили масоны, а есть те, что никогда не шли

СЕГОДНЯ 16:02 2018-11-07T16:02:41+03:00

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В дни, когда по-разному вспоминают октябрьскую революцию и историю в целом - с ее новым летоисчислением и «временными» нововведениями ХХ века (то «декретное», то «сезонное») - «Комсомолка» сверила свои часы с самыми известными городскими хронометрами и выясняли новые самарские «часовые» тренды.

Вокзальные

Время - золото, но никакого золота не хватит, чтобы его купить – гласит китайская мудрость. Ее смысл понимаешь на вокзале, когда несешься со всех ног к поезду. Самые функциональные часы – вокзальные. Наверное, поэтому по периметру Комсомольской площади расположили четверо точных механизмов.

- Башенные часы, установленные над центральным входом в здание вокзала, изготовлены по индивидуальному проекту ОАО НИИ «ЧАСПРОМ» в 2001 году, - рассказал начальник вокзала Самара Георгий Волконовский. – Их диаметр – 2290 мм. За точную работу механизма отвечает главный инженер вокзала – это входит в его должностные обязанности.

Говорят, стрелки на этой башне всегда на 2-3 минуты торопятся, это маленький запас для самых рассеянных пассажиров. Эти часы показывают московское время, по которому живет железная дорога. Говорят, когда к нам приезжают столичные часовщики, всегда на час ошибаются. Кстати, все хронометры в здании вокзала - электромеханические «повторители» единой часовой установки, она находится на первом этаже вокзала в специальном помещении – их около двух десятков и еще несколько электронных табло.

Новые

Самые новые городские «ходики» установили на колокольне Софийского собора, что этой осенью открыли на набережной у «Ладьи». Их диаметр 1740 мм. Индивидуальный эскиз разработали по благословению митрополита Самарского и Сызранского Сергия на базе Международного центра колокольного искусства. Все 4 циферблата на соборе выполнены из облегченного металла – для безопасности монтажа и уменьшения нагрузки на основание храма. К слову, «Комсомолка» заметила тенденцию, если раньше городские часы устанавливали близ промышленных предприятий, то сейчас, вновь, как в старину, время отсчитывают механизмы на храмах и колокольнях. К слову, колокольня Иверского монастыря приближена к ее историческому прототипу, а вот куранты на ней – современное нововведение.

Как в Чикаго

В октябре 2014 года на фасаде отеля, что на улице Льва Толстого, появилась копия знаменитого механизма из Чикаго. Говорят, это не случайность: в XIX веке Самару называли русским Чикаго из-за ее бурного промышленного роста, и, а новые городские «стрелки» должны напоминать об этом.

Масонские

Башня с часами на Жигулевском пивзаводе - часть архитектурного ансамбля, выполненного в любимом купцами стиле эклектики. Интересно, что Альфред фон Вакано назвал своё предприятие «Товариществом Жигулёвского пивоваренного завода в Самаре», по городскому преданию, промышленные сооружения завода выполнены по всем правилам тайного ордена. Так из округлых окон сооружения, как раз, где башня с часами, смотрели две шестиконечных звезды. Считалось, что соответствие тайным знакам принесет предприятию финансовый успех.

Архитектурный ансамбль из именного кирпича прекрасно сохранился более чем за век, а вот часы на башенке в наши дни долго не работали, их вновь восстановили несколько лет назад.

Дом с Часами

Самарский блогер Алексей Авдейчев собрал коллекцию из 26 фотографий городских хронометров, которые его заинтересовали. Во время интеллектуальной фотоохоты Алексей обнаружил самые необычные старинные часы на деревянном особнячке, что на ул. Коммунистической, 5, правда, на них давно нет стрелок.

- Вообще я люблю старые механические часы, которых уже мало осталось в нашем городе, - говорит Алексей Авдейчев. - Сейчас больше вешают электронные, они мало интересны. А вот самые любимые часы в Самаре, говорят, вообще никогда не ходили. Существует легенда: хозяин дома, купец Андрей Фролович Кожевников, что торговал зерном и маслом, переживая страшное горе, заказал часы, которые показывали точное время смерти его 16-летней дочери, а потом забил окна в ее комнате. Несчастная девочка скончалась от туберкулеза. К сожалению, стрелки на старинных часах не сохранились, но дом с легендой реставрировали и покрасили к чемпионату.

ЗВОНОК АРХИТЕКТОРУ

Дмитрий Храмов, известный самарский архитектор:

- Если часы на ресепшне гостиницы или на вокзале вполне логичны, то про большинство других городских механизмов можно сказать, что это знак цивилизации и одновременно статусности, чем практическая необходимость. Архетип городского пространства в сознании многих связан с часами, исходя из примера ратушных площадей, их размещали в центральной части города. Это было символом прогресса, современного европейского центра, обозначение некоего культурного ландшафта. Думаю, с уличными часами сейчас происходит тоже, что и с наручными хронометрами. Все необходимое сейчас есть в телефоне, он всегда под рукой. Однако модно носить хронометры на правой руке, чтобы их было видно при рукопожатии.