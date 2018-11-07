2018-11-07T15:47:14+03:00
Общество

Вслед за Самарой экс-вратаря сборной России Игоря Акинфеева увековечат в Тольятти

На одном из зданий Автограда уже рисуют мурал с изображением футболиста
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Герман ПрохожийФото: Герман ПрохожийФото: vk.com
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До Тольятти дошли отголоски чемпионата мира по футболу 2018 года. Вслед за Самарой изображениями на футбольную тематику начали украшать и дома Тольятти. Так, уличные художники решили запечатлеть на одном из зданий экс-вратаря сборной России Игоря Акинфеева, чья нога после победного матча над Испанией стала мемом.

По словам местных жителей, мурал с футболистом рисуют на здании мясокомбината, который находится на улице Коммунистической. Вместе с Игорем Акинфеевым художники решили запечатлеть огромного медведя и футбольный матч. Пока в граффити преобладают три цвета: красный, черный и белый. Несмотря на то, что рисунок еще не завершен, тольяттинцы уже по достоинству оценили его.

«Идея супер! Побольше бы таких шедевров, и город не был бы таким унылым», - пишут в соцсетях местные жители.

Напомним, что ранее Игоря Акинфеева уже запечатлели вместе с Артемом Дзюбой и Станиславом Черчесовым на торце дома по улице Ново-Садовой в Самаре. Мурал победы сборной России над Испанией нарисовали художники Оксана Гладкова и Семен Маверский по заказу самарского фонда капремонта. К слову, сборная России даже назвала самарское граффити самым крутым артом, посвященным национальной команде.

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