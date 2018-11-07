2018-11-07T16:17:05+03:00
Общество

В Самарской области агрессивный водитель напал на полицейского

Перед этим автомобилист обругал правоохранителя и попытался скрыться
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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Недавно сотрудники ДПС, находясь на патрулировании в селе Приволжье, заметили нарушителя ПДД. Когда полицейские попытались остановить автомобилиста, тот прибавил газу и попытался скрыться. Патрульные пустились в погоню и спустя некоторое время задержали водителя.

От молодого человека исходил сильный запах алкоголя, поэтому полицейские предложили пройти ему медосвидетельствование, однако он отказался. Встреча с сотрудниками ДПС явно не входила в планы автомобилиста, поэтому он выразил все свое недовольство матом и попытался сбежать. Сделать ему это не удалось. После того, как полицейские привезли нарушителя в медучреждение, он начал вести агрессивно и даже напал на одного из инспекторов ДПС.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, в отношении водителя — безработного 22-летнего жителя села Приволжье — были возбуждены уголовные дела по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти». Кроме того, молодого человека могут привлечь к ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования.

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