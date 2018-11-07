2018-11-07T16:47:44+03:00
Общество

В областной столице потратят полгода на наблюдение за водой, затапливающей деревья у «Самара Арены»

После этого власти приступят к решению проблемы с затоплением
Анастасия ФИЛАТОВА
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Первые сообщения о подтоплении территории у "Самара Арены" начали появляться еще в сентябреПервые сообщения о подтоплении территории у "Самара Арены" начали появляться еще в сентябреФото: Михаил ГОРЮНОВ
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В сентябре жители Самары стали жаловаться на то, что территорию возле стадиона, построенного специально к ЧМ-2018, стали затапливать грунтовые воды. По словам горожан, первыми от этого начали страдать деревья со стороны северного выезда с «Самара Арены». Поэтому самарцы попросили организовать там дренаж.

Тогда глава министерства строительства Самарской области Александр Баландин сообщил, что работа по данному вопросу уже ведется. В частности, проводились метрологические исследования по уровню грунтовых вод и просадке оснований. В октябре чиновник заявил, что были приняты временные меры по отводу и понижению уровня воды. Кроме того, был запущен соответствующий мониторинг.

Как оказалось, процесс этот довольно долгий. Сегодня, 7 ноября, Александр Баландин сообщил, что на наблюдение за уровнем воды возле стадиона может уйти около полугода.

- В настоящее время мониторинг продолжается. Результаты его появятся не ранее второй половины 2019 года, - отметил врио министра строительства региона.

По мнению горожан, власти планируют потратить слишком много времени на наблюдения. Они считают, что нужно действовать уже сейчас, потому что через полгода деревья перейдут в статус аварийных и будут пригодны только для сноса.

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