Правоохранители проверяют информацию об изнасиловании 60-летним мужчиной 9-летней девочки из Кинеля
Кинельским стражам порядка 30 октября поступила информация о страшном преступлении. Заявитель сообщил, что 9-летняя местная жительница стала жертвой педофила.
- Согласно поступившему сообщению, с начала сентября по 10 октября этого года в доме на улице Ленина 60-летний гражданин республики Узбекистан совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка. Эти сведения сейчас уточняются, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.
Подозреваемого допросили. Сейчас по факту полученного сообщения правоохранители проводят проверку. Силовики разбираются во всех обстоятельствах случившегося.