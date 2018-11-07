Правоохранители проверяют информацию об изнасиловании 60-летним мужчиной 9-летней девочки из Кинеля

СЕГОДНЯ 16:54 2018-11-07T16:54:46+03:00

Мужчина мог развращать ребенка с сентября по октябрь

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Кинельским стражам порядка 30 октября поступила информация о страшном преступлении. Заявитель сообщил, что 9-летняя местная жительница стала жертвой педофила.

- Согласно поступившему сообщению, с начала сентября по 10 октября этого года в доме на улице Ленина 60-летний гражданин республики Узбекистан совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка. Эти сведения сейчас уточняются, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

Подозреваемого допросили. Сейчас по факту полученного сообщения правоохранители проводят проверку. Силовики разбираются во всех обстоятельствах случившегося.