Новым ректором СамГУПС стал профессор Иван Андрончев

СЕГОДНЯ 18:29 2018-11-07T18:29:35+03:00

Он возглавляет кафедру "Электрический транспорт" и сменил на посту Дмитрия Железнова

Изменить размер текста: A A

В Самарском государственном университете путей сообщения новый ректор. Выборы прошли сегодня, 7 ноября 2018 года. Дмитрия Железнова на посту сменил профессор и руководитель кафедры "Электрический транспорт" Иван Андрончев.

- В тайном голосовании он получил большинство голосов, за него отдали голос 81 человек из 115, - сообщили в университете.

В выборах участвовали три кандидата: действующий ректор Дмитрий Железнов, Петр Куренков, глава кафедры "Экономика и логистика на транспорте" и сам Иван Андрончев.

Новому руководителю вуза 60 лет, раньше он уже был и.о. ректора СамГУПС в 2014-2015 годах.

Иван Константинович является Академиком Российской академии транспорта. Судя по программе кандидата, он собирается расширять инновационную деятельность вуза через создание сети малых инновационных предприятий и развивать функциональную системность процессов управления вузом.