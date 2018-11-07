Новым ректором СамГУПС стал профессор Иван Андрончев
В Самарском государственном университете путей сообщения новый ректор. Выборы прошли сегодня, 7 ноября 2018 года. Дмитрия Железнова на посту сменил профессор и руководитель кафедры "Электрический транспорт" Иван Андрончев.
- В тайном голосовании он получил большинство голосов, за него отдали голос 81 человек из 115, - сообщили в университете.
В выборах участвовали три кандидата: действующий ректор Дмитрий Железнов, Петр Куренков, глава кафедры "Экономика и логистика на транспорте" и сам Иван Андрончев.
Новому руководителю вуза 60 лет, раньше он уже был и.о. ректора СамГУПС в 2014-2015 годах.
Иван Константинович является Академиком Российской академии транспорта. Судя по программе кандидата, он собирается расширять инновационную деятельность вуза через создание сети малых инновационных предприятий и развивать функциональную системность процессов управления вузом.