Гонщикам у самолета не место! В Самаре просят закрыть проезд к памятнику Ил-2

СЕГОДНЯ 18:46 2018-11-07T18:59:08+03:00

Жители пожаловались, что на площадке около самолета Ил-2 собирается молодежь и устраивает неподобающие месту гонки и ночные танцы

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Жители Самары попросили представителей власти закрыть проезд на площадку около самолета Ил-2 на Ипподроме. Они жалуются на громкую музыку и неподобающее поведение молодых людей около памятника. Фотографии они прислали в мобильную приемную губернатора Самарской области.

- Молодежь там устраивает дрифт и ночные танцы под громкую музыку. Такие мероприятия недопустимы у такого места, - написал Владимир Харьков.

Свои слова он подкрепил фото, сделанными в половине одиннадцатого вечера и в три ночи. На обращением отреагировал и депутат Госдумы Александр Хинштейн, он попросил подключиться к решению вопроса ГИБДД.

- Я уже говорил где-то, что проще всего поставить на въезде 2 ежа. Делаются за пару часов. Стоять будут вечно, обслуживания не требуют, отлично впишутся в общую экспозицию, если голову подключить, - посоветовал один из горожан.

В мобильной приемной потребовали закрыть вопрос с ближайшие сроки.

- Совместно определитесь с исполнителем, сроком монтажа столбиков и проинформируйте, - обратились здесь к замглавы города Самара Владимиру Василенко и министру транспорта Ивану Пивкину.