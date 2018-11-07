Самарский бизнесмен заплатил налоги на 17 млн рублей и ему больше не грозит уголовная ответственность

СЕГОДНЯ 19:24 2018-11-07T19:24:38+03:00

В СУ СК РФ по Самарской области сообщили, что теперь уголовное дело в отношении учредителя "Юва-Строй" прекращено

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Бизнесмен из Самарской области расплатился с миллионными долгами перед налоговой и избежал уголовного преследования. ВСУ СК РФ по Самарской области сообщили, что уголовное дело в отношении учредителя "Юва-Строй" прекращено после того, как он заплатил в бюджет 17 млн рублей.

- Имеющуюся задолженность он погасил в ходе предварительного следствия, - заверили в ведомстве.

Налоги бизнесмен не платил больше года: с апреля 2015 по сентябрь 2016-го года и причинил бюджету РФ немаленький ущерб. Правда, пока шло предварительное следствие, должник спохватился и расплатился с налоговой сполна. Так что оснований продолжать уголовное преследование у правоохранительных органов больше нет. Уголовное дело закрыто до начала первого судебного заседания.