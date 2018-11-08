2018-11-08T07:17:25+03:00
Общество

Дмитрий Азаров рассказал полпреду президента РФ о развитии «Жигулевской долины»

Губернатор Самарской области и Игорь Комаров в ходе визита в Тольятти провели много интересных встреч
Михаил ГОРЮНОВ
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Азаров рассказал Комарову о планах по развитию тольяттинских предприятийАзаров рассказал Комарову о планах по развитию тольяттинских предприятийФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Накануне, в среду 7 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров побывали в Тольятти с рабочим визитом. В ходе последнего они посетили технопарк «Жигулевская долина».

- Игорь Комаров и Дмитрий Азаров в первую очередь ознакомились с планами по развитию этого инновационного центра. Например, на базе технопарка планируется создать Национальный инжиниринговый центр с участием 24 компаний, в том числе таких, как НАМИ, УАЗ, Bosch, в рамках проекта уже открыто 300 новых рабочих мест, - сообщают в пресс-службе правительства региона.

«Жигулевская долина» должна стать площадкой для реализации проекта развития моногорода. Специально созданные группы уже работают над разработкой «Умного города» и «Жигулевской долиной 2», в который 8 инвесторов планируют вложить более 360 миллионов рублей.

Полпред президента и глава Самарской области также наведались в «Кванториум 63», который начал работу на территории технопарка в 2018 году. В общей сложности здесь уже обучается 800 детей.

Помимо этого в Тольятти высокопоставленные гости открыли новый цех металлургического завода «Росскат». Дмитрий Азаров рассказал Комарову о новом производстве на ПАО «КуйбышевАзот», запущенном в июле этого года. А еще они съездили в Поволжский православный институт им.Святителя Алексия, митрополита московского, где сегодня проходит обучение 460 студентов. Ректор — отец Дмитрий Лескин — поделился рассказом об этапах строительства вуза и о тех планах, которые в перспективе планируется реализовать: завершить строительство учебного корпуса, общая готовность которого сейчас 85%, и еще одного общежития. В планах также благоустроить сквер.

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