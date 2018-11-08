2018-11-08T08:18:03+03:00
Спорт

БК «Самара» потерпела поражение от «Спартака» в Санкт-Петербурге

Самарские баскетболисты показали упорную борьбу, но удача оказалась но стороне противника
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: БК "Самара"Фото: БК "Самара"
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В среду, 7 ноября, в Санкт-Петербурге прошел матч чемпионата Суперлиги между БК «Самара» и местным «Спартаком». К сожалению, самарская команда не смогла обойти соперника, уступив со счетом 70:74.

Первый период самарцы начали довольно неплохо. Благодаря двум дальним попаданиям Алимджана Федюшина они завершили его в свою пользу - 24:23. Однако во втором периоде хозяева поля перехватили инициативу и к середине четверти оторвались на 5 очков. А в середине третьего периода отставание самарцев достигало уже 10 очков. Самарские баскетболисты не сдавались до последнего, но обогнать соперника им так и не удалось. В итоге матч закончился со счетом 70:74 в пользу спартаковцев. Несмотря на это поражение, «Самара» по-прежнему находится в числе лидеров Суперлиги.

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, следующий матч команда также проведет в Санкт-Петербурге. В субботу, 10 ноября, ей предстоит встретиться с «Зенитом-Фарм».

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