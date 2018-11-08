В Самаре полицейские задержали нервного прохожего почти с 1 кг наркотиков

СЕГОДНЯ 08:43 2018-11-08T08:43:56+03:00

Молодой человек гулял с мешком запрещенных «подарков» по двору на улице Победы

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Во вторник, 6 ноября, сотрудники ППС случайно поймали в одном из дворов на улице Победы в Самаре предполагаемого наркосбытчика. Все началось с того, что полицейские решили задержать молодого человека за административное правонарушение. Однако в ходе беседы парень начал сильно нервничать, поэтому стражи порядка решили его досмотреть.

Как оказалось, у молодого человека при себе имелась крупная партия наркотиков. Запрещенные вещества были упакованы в 20 полиэтиленовых пакетов, сложенных в матерчатый мешок. Экспертиза показала, что в упаковках находился синтетический наркотик N-метилэфедрон массой более 940 грамм. По данным полицейских, парень планировал в дальнейшем все это сбыть.

Как сообщает пресс-служба облГлавка, в отношении 22-летнего самарца было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотического средства в особо крупном размере». Сейчас полицейские устанавливают канал поставки наркотиков.