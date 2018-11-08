Житель Тольятти убил возлюбленную и укрыл труп одеялом

СЕГОДНЯ 09:04 2018-11-08T09:04:42+03:00

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Недавно жители дома на улице 50 лет Октября в Тольятти обратились в полицию с жалобой на то, что из одной из квартир исходит неприятный запах. Прибывшие на место правоохранители вскрыли жилище и обнаружили там труп 49-летней женщины - хозяйки квартиры, накрытый одеялом. Как выяснилось, ее смерть наступила из-за травмы шеи.

Полицейские предположили, что к смерти тольяттинки может быть причастен ее 41-летний сожитель. Вскоре эти подозрения подтвердились. Мужчину задержали. Он рассказал полицейским, что в день преступления он распивал спиртные напитки вместе со своей возлюленной. Однако застолье обернулось ссорой, а потом дело дошло до рукоприкладства. Один из ударов мужчины оказался смертельным.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, на тольяттинца завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сейчас мужчина находится под стражей.