Новые мосты и дороги: в Самаре будет больше проектов государственно-частного партнерства
Инвестиционный климат в Самарской области становится все более благоприятным. За 2018 год объем инвестиций в экономику губернии вырос больше, чем в два раза. В регионе появились новые химические, текстильные и пищевые производства. И только за первое полугодие появилось больше 5,5 тыс. новых рабочих мест, а до конца года появится еще около шести тысяч. В итоге в рейтинге состояния инвестклимата регион поднялся на 17 строчек. Этому способствовало и сокращение времени на получение разрешения на строительство, регистрацию прав собственности, количества дополнительных документов, которые запрашивают у бизнеса, развитие индустриальных парков, в том числе «Преображенка» и «Чапаевск». Вырос и уровень развития государственно-частного партнерства.
- Сейчас в работе уже 56 проектов с использованием этого механизма, 26 из них уже запущены, привлекается более 34 млрд рублей внебюджетных инвестиций. Уже создано 1220 рабочих мест, всего их появится почти три тысячи, - рассказывают в правительстве.
Как стало известно, приоритетными проектами ГЧП будут транспортные (это и строительство моста через Волгу и магистрали «Центральной»), а также проекты для модернизации коммунальной инфраструктуры и объектов социально-культурной сферы.
- Решающими для инвестора с точки зрения участия в проектах государственно-частного партнерства сегодня являются гарантии и надежность региональных властей как стратегического партнера, независимо от действий отдельных чиновников, прозрачность бизнес-процессов, налогообложения, а также развитие мер поддержки предпринимательства, - прокомментировал растущий интерес Управляющий ди ректор представительства ЗАО "Финам" в Самаре Антон Ларионов .