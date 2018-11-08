«Крылья Советов» накажут за пиротехнику на матче в Уфе

СЕГОДНЯ 09:52 2018-11-08T09:53:15+03:00

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Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» оштрафовуют за поведение болельщиков. Такое решение в среду, 7 ноября, вынес контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

Самарскую команду ждет наказание по результатам матча 13 тура РПЛ против «Уфы». На этой игре фанаты «Крыльев» использовали пиротехнические средства, что делать запрещено. Правда, к их чести до бросания файеров на трибуны, поле и прилегающую территорию дело не дошло. Комиссия решила оштрафовать самарский клуб на 10 тысяч рублей.

Напомним, матч «Крылья Советов» - «Уфа» прошел в минувший понедельник, 5 ноября. Самарцы обыграли соперника со счетом 1:2. Эта победа стало первой для нового тренера «Крыльев» Миодрага Божовича.