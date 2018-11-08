2018-11-08T10:12:15+03:00
Происшествия

В самарской квартире нашли человеческую мумию

Сейчас по факту происшествия проводится проверка
Михаил ГОРЮНОВ
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Правоохранители проводят проверку по факту происшествияПравоохранители проводят проверку по факту происшествияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вечером 1 ноября в квартире дома на улице Сердобской был обнаружен труп человека. Примерно в 23-00 правоохранители нашли там 36-летнего хозяина жилой площади.

- Тело погибшего находилось уже в мумифицированном состоянии. Мужчина не судим и не работал. Со слов его знакомых - злоупотреблял спиртными напитками, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По предварительным показаниям экспертов, скончался горожанин около 3 месяцев назад.

Сейчас назначено судебно-медицинское исследование, которое поможет определить точную причину смерти. По факту происшествия правоохранители проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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