В самарской квартире нашли человеческую мумию
Вечером 1 ноября в квартире дома на улице Сердобской был обнаружен труп человека. Примерно в 23-00 правоохранители нашли там 36-летнего хозяина жилой площади.
- Тело погибшего находилось уже в мумифицированном состоянии. Мужчина не судим и не работал. Со слов его знакомых - злоупотреблял спиртными напитками, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По предварительным показаниям экспертов, скончался горожанин около 3 месяцев назад.
Сейчас назначено судебно-медицинское исследование, которое поможет определить точную причину смерти. По факту происшествия правоохранители проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.