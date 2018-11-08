Полярным совам в Самарском зоопарке выбрали «зимние» имена
Пернатые поселились в областной столице в конце октября
Фото: Самарский зоопаркФото: vk.com
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Самарский зоопарк подвел итоги конкурса по выбору имен новым питомцам - полярным совам, которые поселились там в конце октября. Победил вариант с «зимними» именами - Вьюга и Буран. Пока новички до конца не адаптировались, посетителей к ним близко не пускают.
Напомним, что горожане также предлагали назвать сов именами героев различных книг, к примеру, Чук и Гек, Букля и Гарри, Кай и Герда, Тристан и Изольда. А кто-то предлагал дать им такие необычные имена, как Бонни и Клайд, Инь и Янь, Санта и Клаус.