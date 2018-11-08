2018-11-08T10:43:13+03:00
Общество

Специалисты СПИД-центра встретились с педагогами спортивного лицея Самары

Сотрудникам учебного учреждения рассказали об эпидемиологической ситуации по ВИЧ в регионе, путях передачи вируса, основных аспектах профилактики ВИЧ-инфекции
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИДФото: Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД
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Специалисты СПИД-центра Самарской области провели просветительскую встречу с преподавателями Самарского спортивного лицея. Во время разговора с врачом-эпидемиологом Центра Марией Измайловой сотрудникам лицея рассказали об эпидемиологической ситуации по ВИЧ в регионе, путях передачи вируса, основных аспектах профилактики ВИЧ-инфекции.

- Вооруженные необходимыми знаниями о ВИЧ, педагоги смогут в дальнейшем донести до лицеистов эту важную информацию и ответить на вопросы ребят. Ведь знать о ВИЧ - значит жить, напоминают медики. Чтобы не столкнуться с вирусом, надо знать, как избежать риска заражения, - отметили в пресс-службе Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД.

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