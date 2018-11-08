Житель Сызрани не платил алименты и накопил на дорогую иномарку

СЕГОДНЯ 10:55 2018-11-08T11:11:22+03:00

Мужчина может лишится машины, если не погасит долг перед сыном в 862 тысячи рублей

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Житель Сызрани задолжал своему ребенку 862 тысячи рублей. Мужчина долгое время не платил своему сыну алименты и дотянул до его совершеннолетия, видимо, надеясь, что после этого долг с него как-нибудь спишется. Однако судебные приставы возбудили в отношении него исполнительное производство о взыскании денег.

По данным УФССП по Самарской области, должник официально нигде не работал и долгое время скрывался от приставов. Найти его удалось в Москве. Как оказалось, он неофициально работал там и успел накопить на дорогую иномарку - Mazda 6 стоимостью около 1 млн рублей.

Когда мужчина вернулся в родной город, приставы арестовали его машину. Теперь, если он не погасит долг по алиментам в течение 10 дней, то иномарку продадут, а полученные средства пойдут на выплату денег сыну сызранца. Оставшиеся деньги вернут должнику.