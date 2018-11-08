В Рощинском в старой котельной нашли труп школьника

СЕГОДНЯ 10:57 2018-11-08T10:57:57+03:00

По предварительной версии, парень покончил с собой после ссоры с девушкой

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Несколько дней назад, 30 октября, примерно в 15-25, в поселке Рощинский произошла трагедия. Там погиб 17-летний школьник. На тело несчастного случайно наткнулись местные жители.

- Труп парня обнаружили в старой котельной. По предварительной версии он покончил жизнь самоубийством, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

Трагедии предшествовала ссора молодого человека со своей девушкой. Возможно, именно это стало причиной его рокового поступка.

На месте происшествия работали правоохранители. Сейчас стражи порядка проводят проверку по факту трагедии и выясняют все обстоятельства ей предшествовавшие.