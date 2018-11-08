2018-11-08T10:57:57+03:00
Происшествия

В Рощинском в старой котельной нашли труп школьника

По предварительной версии, парень покончил с собой после ссоры с девушкой
Михаил ГОРЮНОВ
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На месте происшествия работали стражи порядкаНа месте происшествия работали стражи порядкаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Несколько дней назад, 30 октября, примерно в 15-25, в поселке Рощинский произошла трагедия. Там погиб 17-летний школьник. На тело несчастного случайно наткнулись местные жители.

- Труп парня обнаружили в старой котельной. По предварительной версии он покончил жизнь самоубийством, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

Трагедии предшествовала ссора молодого человека со своей девушкой. Возможно, именно это стало причиной его рокового поступка.

На месте происшествия работали правоохранители. Сейчас стражи порядка проводят проверку по факту трагедии и выясняют все обстоятельства ей предшествовавшие.

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