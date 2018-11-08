2018-11-08T11:35:25+03:00
Общество

Специалисты самарского СПИД-центра приняли участие в крупнейшем профессиональном событии года

Они выступили с докладами на Российском конгрессе лабораторной медицины
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИДФото: Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД
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Специалисты Самарского областного СПИД-центра приняли участие в IV Российском конгрессе лабораторной медицины. Это крупнейшее профессиональное событие года. Форум прошел в Москве с 3 по 5 октября и собрал около 8,5 тысячи делегатов, сообщает пресс-служба регионального СПИД-центра.

- Специалисты Самарского областного СПИД-центра выступили с докладами «Оценка скорости распространения ВИЧ-инфекции в популяции, как инструмент управления эпидемией», «Автоматизация преаналитического этапа лабораторных исследований как инструмент медицинской результативности и экономической целесообразности в противодействии распространению ВИЧ-инфекции в высоко пораженном регионе». Доклады вызвали большой интерес у профессионального сообщества, - говорится в сообщении.

В форуме принимали участие специалисты клинической лабораторной диагностики, заведующие лабораториями, ведущие представители разных клинических направлений (в том числе инфекционисты и эпидемиологи). Участниками также стали ведущие отечественные и зарубежные ученые, руководители лечебно-профилактических учреждений и органов управления здравоохранением регионов России, экономисты и социологи.

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