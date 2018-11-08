2018-11-08T11:38:35+03:00
Общество

Пора утепляться: в Самарской области похолодает до -10 °C

Минусовые температуры преимущественно будут держаться в ночное время
Анастасия ФИЛАТОВА
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Вместе с холодами в регионе ожидаются и небольшие осадкиВместе с холодами в регионе ожидаются и небольшие осадкиФото: Евгения ГУСЕВА
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К концу этой недели температура воздуха в Самарской области опустится до минусовых значений. Кроме того, ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Так, в четверг, 8 ноября, синоптики Приволжского УГМС прогнозируют небольшой дождь и облачную погоду. Скорость ветра составит 5-10 м/с. Температура воздуха будет держаться в пределах 1...6 °C.

В ночь на пятницу, 9 ноября, температура понизится до -3 °C. Существенных осадков не предвидится, зато местами возможен слабый туман. Днем серьезных осадков тоже не ожидается. Температура по области составит -2...+3 °C.

В ночь на субботу, 10 ноября, немного усилится ветер. Он будет дуть со скоростью 6-11 м/с. А столбики термометров опустятся до -5...-10 °C. Днем также ожидаются минусовые температуры: -1...-6 °C.

В ночь на воскресенье, 11 ноября, температура воздуха составит -5...-10 °C, а местами до -13 °C. Днем будет немного «теплее»: -1...-6 °C. Скорость ветра составит 6-11 м/с. Осадков не предвидится.

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