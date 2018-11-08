В Самарскую область могли завезти креветки с мышьяком

СЕГОДНЯ 12:05 2018-11-08T12:05:07+03:00

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В Россию завезли опасные креветки из Таиланда. Специалисты Россельхознадзора обнаружили в них мышьяк. В связи с этим ведомство ввело на территории страны, в том числе и в Самарской области, режим усиленного контроля за продукцией из Азии. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Самарской области.

Опасения у специалистов вызывает и мороженый жареный угорь из Китая. При первичном осмотре они нашли в нем запрещенные и вредные микроорганизмы. Эта продукция сейчас тоже находится под усиленным контролем Россельхознадзора. Поэтому лучше всего пока воздержаться от покупки морепродуктов из стран Азии.