Грипп и ОРВИ продолжают «косить» жителей Самарской области

СЕГОДНЯ 12:49 2018-11-08T12:50:05+03:00

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В Самарской области по-прежнему отмечается сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Только за минувшую неделю на больничный отправились 8235 жителей региона, в том числе 4183 жителя Самары. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Самарской области. По словам специалистов, сейчас в регионе отмечается циркуляция вирусов негриппозной этиологии: парагрипп, аденовирусы и риновирусы.

Напомним, что Самарской области продолжается прививочная кампания. По данным на 6 ноября, в регион поступили 464 тысячи доз вакцины для детей и 1117000 доз вакцины для взрослых, что составляет 100% от запланированных поставок из федерального бюджета. Кроме того, за счет средств областного бюджета было закуплено 6 тысяч доз вакцины. Отметим, что к настоящему времени против гриппа было привито 751432 жителя Самарской области: 217698 детей и 509616 взрослых, в том числе 5665 беременных.