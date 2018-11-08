Еще один УЗИ-аппарат экспертного класса появился в Самаре

СЕГОДНЯ 13:03 2018-11-08T13:03:01+03:00

Современное диагностическое оборудование в этом году установили в Самарском областном кожно-венерологическом диспансере

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Уже более 90 лет Самарский областной кожно-венерологический диспансер помогает самарцам сохранить и восстановить свое здоровье. Прием здесь ведут доктора и кандидаты медицинских наук, врачи высшей и первой категорий, имеющие сертификаты по дерматовенерологии, косметологии, урологии, акушерству и гинекологии, сексологии, УЗИ, физиотерапии, инфекционным болезням и др.

С 2014 года в областном кожно-венерологическом диспансере принимает врач УЗ-диагностики Евгений Евгеньевич Жирнов. Совместно с консультацией врача-уролога, ведется прием пациентов урологического профиля, в следствие чего, пациент получает полный спектр обследования. В 2018 году в диспансере установлен УЗИ-аппарат экспертного класса, который позволяет проводить диагностику заболеваний желудочно-кишечного тракта, урологических заболеваний, а также заболеваний эндокринной системы.

Записаться на прием к врачу помжно по телефону 8 (846) 333-57-06 (регистратура) с 8:00-20:00. Кроме того созвониться с Евгением Жирновым можно по телефону 89270078688 с 8:00-17:00.