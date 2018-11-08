2018-11-08T13:37:55+03:00
Общество

В Самаре на отлов бездомных животных потратят 8 млн рублей

В планах на 2019 год — отлов около 2 тысяч собак и 50 кошек
Анастасия ФИЛАТОВА
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После отлова животных будут отправят в пункты временного содержанияПосле отлова животных будут отправят в пункты временного содержанияФото: Архив "КП"
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Мэрия Самары вновь ищет подрядчика, который займется отловом и содержанием бездомных животных, а также уборкой их трупов с улиц города. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

За эту работу подрядчику обещают заплатить 8 миллионов рублей из городского бюджета. Работать он будет на протяжении всего 2019 года. За это время планируется отловить около 2 тысяч бездомных собак и примерно 50 кошек.

Компания, которую выберут по итогам аукциона, должна будет выполнять свою работу, соблюдая определенные требования. Так, отловом животных она должна будет заниматься по заказу-наряду департамента городского хозяйства и экологии, по обращениям жителей и в плановом порядке.

Подрядчику нельзя будет отлавливать животных при детях, если только они не несут угрозу их жизни и здоровью. Кроме того, в своей работе ему запрещается использовать яды, отравляющие приманки, огнестрельное оружие, а также такие приспособления, которые могут навредить животным.

Отметим, что после отлова животных будут помещать в карантин, затем в пункт временного содержания, где их будут стерилизовать и чипировать. После этого животному либо найдут хозяина, либо выпустят обратно в свою среду обитания. Применять эвтаназию к отловленным кошкам и собакам подрядчику будет запрещено. Исключения составляют случаи, когда животные ведут себя агрессивно или неизлечимо больны.

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