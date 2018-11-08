Россельхозбанк запустил акцию «Процентный листопад» по потребительским кредитам

СЕГОДНЯ 14:16 2018-11-08T14:16:19+03:00

Акция будет действовать до конца года

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Россельхозбанк запустил акцию по потребительским кредитам без обеспечения сроком от 1 года.

Специальные условия акции позволяют оформить кредит по ставке от 10,7% годовых зарплатным и «надежным» клиентам банка, а также работникам бюджетной сферы и крупнейших предприятий РФ.

Для прочих категорий клиентов ставка составит от 12,7% годовых, а для клиентов, предоставивших дополнительный документ о наличии в собственности объекта недвижимости либо транспортного средства − от 11,7% годовых.

Акция «Процентный листопад» действует до 31 декабря 2018 года. Подробные условия специального предложения и кредитных продуктов представлены на сайте банка.