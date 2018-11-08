Власть повышает качество работы с населением области за счет цифровых технологий

СЕГОДНЯ 14:19 2018-11-08T14:19:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Как организовать двустороннюю связь с людьми, наладить контроль качества сервиса, оповестить жителей района – на эти и другие вопросы были даны ответы в ходе встречи представителей государственных структур и представителей компании «МегаФон». В мероприятии, организованном оператором, приняли участие руководители и ведущие сотрудники департаментов городской администрации, УФСИН, таможни, «Почты России», культурных учреждений региона.

Повышение качества работы с населением – важнейшая задача, стоящая практически перед каждым государственным и муниципальным учреждением. Необходимо организовать работу так, чтобы граждане могли быстро дозвониться до ответственного сотрудника и получить актуальную информацию.

Как рассказали представители МегаФона, решить эту задачу можно быстро и без капитальных затрат. Услуга «8-800» позволит организовать «горячую линию» с возможностью «умной» переадресации вызовов. Например, звонки на разные номера администраций могут перенаправляться в единый центр. Услуга также будет полезна медицинским учреждениям, заинтересованным в том, чтобы звонки пациентов не «терялись», многим другим организациям. Важно, что для звонящих вызовы на многоканальные номера 8-800 являются бесплатными, и они никогда не услышат в трубке короткие гудки.

Еще одна актуальная задача – контроль качества обслуживания населения. В этом поможет другая услуга МегаФона – «Виртуальная АТС», которую корпоративные клиенты часто подключают вместе с «8-800». В «Виртуальной АТС» есть возможность записи всех разговоров. Таким образом можно оценивать работу операторов «горячих линий» и других сотрудников, принимающих звонки. Используя услуги МегаФона, организация «настраивает» и прием вызовов в нерабочее время. В этом случае звонящий оставляет обращение на автоответчик или посредством SMS.

Интересовал государственных клиентов и вопрос информирования граждан. Некоторые организации для его решения уже активно пользуются возможностями рассылки SMS мобильными операторами. Но возможности цифровых продуктов намного шире. Благодаря услуге «МегаФон. Таргет» профиль получателя рассылки настраивается с учетом возраста, пола, местонахождения и других фильтров. Так, культурное учреждение может пригласить горожан, уже посещавших спектакли или концерты, или просто проходящих мимо касс. С «МегаФон. Таргет» легко оповестить население о приближающихся выборах, поздравить жителей или представителей определенных сфер с праздниками и сделать многое другое. Такие рассылки отличает высокая эффективность за счет того, что SMS получают только те люди, которым интересна данная информация.

Участников встречи интересовали и другие вопросы. В частности, эксперты МегаФона подробно рассказали об основных изменениях в 44 и 223 ФЗ о закупках, которые частично вступили в силу в июле этого года, а остальные вступают в ближайшие дни. Оператор ежегодно участвует в сотнях закупочных процедур и обладает огромным опытом в этой сфере. Детальный ответ на все вопросы помог гостям МегаФона увидеть простые и экономически эффективные способы решения целого ряда актуальных задач.