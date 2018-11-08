Для самарских пенсионеров в Мобильной академии стартовал новый учебный год

СЕГОДНЯ 14:42 2018-11-08T14:42:36+03:00

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МТС и Благотворительный фонд «Почет» открыли очередной учебный год курса «Мобильная академия» в Самаре. Академия открыта на базе регионального отделения Союза Пенсионеров в рамках федерального проекта МТС по обучению пенсионеров мобильной грамотности.

Самара вошла в двадцатку регионов, где реализуется совместный проект МТС и Благотворительного фонда «Почет» - «Мобильная академия для старшего поколения». Около 2000 пенсионеров пройдут бесплатное обучение по специальной программе, рассчитанной на пользователей старше 50 лет. Они научатся пользоваться гаджетами и мобильным интернетом.

8 ноября состоялся выпускной для первой группы «студентов» старшего возраста, а новая группа пенсионеров начнет обучение уже через несколько недель. В течение 2018-2019 учебного года запланировано обучение нескольких потоков людей старшего возраста.

- В Самарской области вопросам, связанным с активным долголетием, уделяется много внимания. Даже после выхода на пенсию многие люди продолжают жить насыщенной жизнью - занимаются спортом, путешествуют, осваивают новые технологии. «Мобильная академия в Самаре проходит не первый год, и на наших образовательных курсах мы уже обучили более сотни пенсионеров пользоваться планшетами и смартфонами, экономя таким образом время на повседневные дела и проще находя общий язык с детьми и внуками. Мы рады, что наш проект пользуется такой популярностью среди людей старшего возраста, - рассказал директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.