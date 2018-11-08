Незаконно занимал землю: в Управленческом снесли торговый павильон

СЕГОДНЯ 14:46 2018-11-08T14:46:31+03:00

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В поселке Управленческий Красноглинского района Самары работал незаконный торговый павильон. Владелец магазина самовольно занял территорию площадью 19,5 квадратных метров на улице Сергея Лазо.

Суд обязал хозяина павильона демонтировать его за свой счет, однако он отказался добровольно этим заниматься. В итоге приставы возбудили в отношении должника исполнительное производство о принудительном сносе торговой точки.

Как отмечают в УФССП по Самарской области, после того, как незаконную постройку снесли, весь мусор был вывезен, а сама площадка - приведена в порядок.