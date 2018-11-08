В Самаре на здании бывшего Коммерческого клуба повесили табличку с ошибками

СЕГОДНЯ 15:17 2018-11-08T15:17:34+03:00

Горожане нашли в описании объекта как минимум три ошибки

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Жители Самары заметили на старинном доме на улице Куйбышева, в котором ранее располагался Коммерческий клуб, табличку с ошибками. Ее повесили там после завершения реконструкции здания.

Так, глазастые самарцы нашли в описании объекта как минимум три ошибки: опечатку в слове «градостроительствА», лишнюю точку в сокращении «гг.» и пропуск запятой перед деепричастным оборотом «лица, причинившие вред».

Горожане обратились по данному поводу в управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области. Руководитель ведомства Владимир Филипенко пообещал, что все указанные недочеты исправят в ближайшее время.