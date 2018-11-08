В Самаре прокуратура признала незаконной закрытую вечеринку в Доме со слонами
Прокуратура Октябрьского района Самары провела проверку информации о закрытой вечеринке на даче купца Головкина — в Доме со слонами. Сотрудники надзорного ведомства пришли к выводу, что шумное мероприятие, которое прошло в памятнике архитектуры в честь открытия бутика одного из известных британских брендов, было незаконным.
Так, прокуроры выяснили, что МП «Ремжилуниверсал», на балансе которого находится дача Головкина, получило разрешение собственника здания — департамента управления имуществом Самары — на вечеринку со световым шоу, модным показом и концертом группы On the Go с симфоническим оркестром только через семь дней после ее проведения.
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Надзорное ведомство вынесло представление в адрес директора МП «Ремжилуниверсал» с требованием устранить выявленные нарушения. Кроме того, в отношении должностного и юридических лиц предприятия были возбуждены административные дела по статье «Нарушение муниципальным учреждением порядка согласования при совершении сделки по распоряжению муниципальным имуществом». Сейчас акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.
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