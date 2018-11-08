2018-11-08T16:14:00+03:00
Общество

В Самаре прокуратура признала незаконной закрытую вечеринку в Доме со слонами

Разрешение на шумное мероприятие в памятнике архитектуры было получено только после его проведения
Анастасия ФИЛАТОВА
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В середине октября на даче купца Головкина прошла вечеринка в честь открытия бутика британского бренда / Фото: Bosco di CiliegiВ середине октября на даче купца Головкина прошла вечеринка в честь открытия бутика британского бренда / Фото: Bosco di Ciliegi
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Прокуратура Октябрьского района Самары провела проверку информации о закрытой вечеринке на даче купца Головкина — в Доме со слонами. Сотрудники надзорного ведомства пришли к выводу, что шумное мероприятие, которое прошло в памятнике архитектуры в честь открытия бутика одного из известных британских брендов, было незаконным.

Так, прокуроры выяснили, что МП «Ремжилуниверсал», на балансе которого находится дача Головкина, получило разрешение собственника здания — департамента управления имуществом Самары — на вечеринку со световым шоу, модным показом и концертом группы On the Go с симфоническим оркестром только через семь дней после ее проведения.

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Надзорное ведомство вынесло представление в адрес директора МП «Ремжилуниверсал» с требованием устранить выявленные нарушения. Кроме того, в отношении должностного и юридических лиц предприятия были возбуждены административные дела по статье «Нарушение муниципальным учреждением порядка согласования при совершении сделки по распоряжению муниципальным имуществом». Сейчас акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

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