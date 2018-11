В Самаре прокуратура признала незаконной закрытую вечеринку в Доме со слонами

СЕГОДНЯ 15:45 2018-11-08T16:14:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Октябрьского района Самары провела проверку информации о закрытой вечеринке на даче купца Головкина — в Доме со слонами. Сотрудники надзорного ведомства пришли к выводу, что шумное мероприятие, которое прошло в памятнике архитектуры в честь открытия бутика одного из известных британских брендов, было незаконным.

Так, прокуроры выяснили, что МП «Ремжилуниверсал», на балансе которого находится дача Головкина, получило разрешение собственника здания — департамента управления имуществом Самары — на вечеринку со световым шоу, модным показом и концертом группы On the Go с симфоническим оркестром только через семь дней после ее проведения.

Слоны все запомнили: как устроить вечеринку в памятнике архитектуры 00:00 00:00

Надзорное ведомство вынесло представление в адрес директора МП «Ремжилуниверсал» с требованием устранить выявленные нарушения. Кроме того, в отношении должностного и юридических лиц предприятия были возбуждены административные дела по статье «Нарушение муниципальным учреждением порядка согласования при совершении сделки по распоряжению муниципальным имуществом». Сейчас акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Самаре в памятнике архитектуры провели шумную вечеринку, а до этого в разрушающееся здание даже не пускали волонтеров

Эксперты рассказали, почему не очень хорошо устраивать грандиозный праздник в разрушающемся Доме со слонами - на знаменитой даче купца Головкина (подробности)

Экскурсии отменяются: в Самаре на «Даче со слонами» прорвало трубы

До конца года здание будет закрыто на ремонт (подробности)

Дача со слонами в Самаре может стать грандиозным музеем

«КП» выяснила, с какими проблемами столкнутся строители, и собрала пять легенд, связанных с историей усадьбы (подробности)

Сами за собой убрали: собственник Дома со слонами прокомментировал закрытую вечеринку

Организаторы модного показа якобы сами за собой убрали (подробности)