2018-11-08T16:22:35+03:00
Общество

В Сызрани нашли ответственных за пожар в памятнике архитектуры начала XX века

Огонь едва не уничтожил старинное здание, за которым должно было следить муниципальное учреждение
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пожар, начавшийся вечером 14 октября, тушили в течение двух часовПожар, начавшийся вечером 14 октября, тушили в течение двух часовФото: предоставлено очевидцем
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Прокуратура Сызрани завершила проверку по факту пожара на объекте культурного наследия регионального значения — дома коллежского регистратора Попова 1910 года постройки, расположенного на улице Советской.

Напомним, огонь охватил здание вечером 14 октября. Пожар начался на чердаке, а затем начал распространяться по всему дому. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Силами 27 пожарных пламя удалось потушить до того, как оно полностью уничтожило двухэтажный деревянный дом.

Как установили сотрудники прокуратуры, здание находится на балансе муниципального казенного учреждения «Служба городского хозяйства». Оно должно было следить за сохранностью объекта. Однако учреждение никакой работы в данном направлении не проводило.

- Сохранность объекта надлежащим образом не обеспечивалась. Именно из-за этого в здании произошло возгорание и, как следствие, его частичное повреждение, - рассказали сотрудники надзорного ведомства.

Прокуратура направила в адрес директора МКУ «Служба городского хозяйства» представление об устранении выявленных нарушений. Сейчас акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

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Жители города подозревают, что пожар в полузаброшенном Доме коллежского регистратора Попова, шедевре деревянного зодчества, произошел не просто так (подробности)

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